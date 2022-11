Incubo Argentina e nuovo annuncio ufficiale: Scaloni ne perde un altro

Nuovo annuncio ufficiale e Argentina nei guai: Scaloni perde anche lui, gli ultimi aggiornamenti e dubbio non ancora sciolto.

Se nelle ultime settimane tra le fila dell’Albiceleste si è vissuto un certo entusiasmo per quelli che sono stati i tanto attesi rientri di calciatori quali lo stesso Paulo Dybala, in queste ore sulla Nazionale sudamericana sembra essersi abbattuta una massiccia dose di sfortuna. L’anelito di Paulo e di tutti i calciatori (non solo sudamericani) a voler partecipare alla massima competizione Fifa è certamente cosa nota, soprattutto alla luce dei tanti significati che il Mondiale in Qatar potrebbe assumere.

Al di là delle tante e non sempre errate polemiche, generate anche da personaggi endogeni a questo mondo quale Maurizio Sarri, la manifestazione ha comportato curiosità e discussioni anche da un punto di vista squisitamente fisico e logistico, alla luce della generazione di una vera e propria frattura all’interno dell’iter stagionale in grado di portare molti a chiedersi quelle che potrebbero essere le ingerenze sul morale e il fisico dei calciatori a partire da inizio 2023.

Incubo Argentina e nuovo annuncio ufficiale: si ferma anche Correa

Al di là di ciò, come dicevamo, va certamente detto che il Mondiale in Qatar rappresenterà quasi certamente l’ultima manifestazione Fifa caratterizzata dalla nobilissima , storica ed emblematica dialettica Cristiano Ronaldo-Messi. Questo corrobora le tesi dei più romantici ma anche realisti che sembrano vedere proprio nella Nazionale di Dybala, Messi e Correa una delle favorite per il trionfo finale. Negare che la rosa di Scaloni risulti tra le più attrezzate significherebbe peccare di miopia.

Al contempo, però, va evidenziato come, soprattutto in manifestazioni del genere, le insidie e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e possono facilmente ribaltare griglie di partenza e opinioni. Una testimonianza potrebbe essere quanto recentemente accaduto. Come già riportatovi, in queste ore l’Argentina ha infatti emesso un comunicato ufficiale, annunciando il nome di Angel Correa come sostituto di Nicolas Gonzalez della Fiorentina, fresco di beffardo infortunio in allenamento a meno di una settimana dall’inizio.

Con una seconda nota, la Seleccion ha annunciato anche l’infortunio dell’omonimo di Angel, il Joaquin dell’Inter costretto a fermarsi come il collega della Viola. Al momento, si legge, non è stato ancora deciso il sostituto, destinato ad essere annunciato nelle prossime ore.