Calciomercato Roma, sgambetto 🚨 Monchi: offerta💰 a sorpresa

Calciomercato Roma, l’irruzione di Monchi ed i nuovi scenari che potrebbero far saltare il banco. L’ultima indiscrezione dalla Spagna.

La sosta per i Mondiali rappresenterĂ un utile banco di prova per gli addetti ai lavori, che potranno lavorare in grosso anticipo agli affari con i quali puntellare le rose dei rispettivi allenatori. Del resto, non mancano poi molte settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato.

La Roma sicuramente reciterĂ un ruolo di cui tener conto. I giallorossi, che hanno terminato la stagione un po’ in chiaroscuro, potrebbero trovare dalla campagna trasferimenti quella linfa che gli infortuni (ma non solo) hanno contribuito a togliere. Qualora non dovesse rientrare a stretto giro di posta il caso Karsdorp (al momento i segnali sono piuttosto inequivocabili sotto questo punto di vista), Pinto dovrĂ per forza di cose accelerare per lo sbarco nella Capitale di un nuovo terzino destro. Ma non solo. La campagna invernale potrebbe aprire scenari interessanti anche in attacco, mettendo in vetrina occasioni importanti da capitalizzare.

Calciomercato Roma, il Siviglia su Depay: lo scenario

Del resto, il reparto offensivo di Mou fino a questo momento ha deluso e non poco le attese. Belotti ed Abraham non sono riusciti a fornire quel contributo che il tecnico lusitano si auspicava. Con la permanenza di Shomurodov che non è sicura al 100%, le chances di almeno un avvicendamento in attacco non sono affatto da escludere. Non è un caso che negli ultimi giorni sia ritornato a circolare in orbita Roma il profilo di Memphis Depay. L’attaccante del Barcellona, ormai ai ferri corti con i blaugrana, sarebbe entrato nell’ordine di idee di lasciare la Catalogna a gennaio.

GiĂ vicino a cambiare squadra la scorsa estate – il trasferimento alla Juve saltò proprio quando le parti sembravano sul punto di trovare una quadra – l’ex attaccante del Lione si starebbe guardando intorno, alla ricerca di una soluzione congeniale. Gli estimatori di certo non mancano. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, il Siviglia di Monchi starebbe monitorando la situazione con estrema attenzione. Gli andalusi vogliono puntellare il proprio attacco con un innesto di qualitĂ , e Depay rappresenterebbe il primo nome sulla lista. L’olandese, però, fino a questo momento non ha aperto a questo tipo di scenario, preferendo tergiversare. Staremo a vedere se lo scenario potrĂ arricchirsi di nuovi colpi di scena.