Calciomercato Roma, tre italiane su Karsdorp: Pinto fissa le condizioni

Il general manager della Roma ha intenzione di cedere il terzino nella prossima finestra di calciomercato, ma fissa i paletti

Tempo di Mondiale, tempo di stop per i campionati, ma anche tempo per Tiago Pinto di scaldare i muscoli in vista del calciomercato. Il general manager della Roma ha il compito di migliorare la rosa in vista della sessione invernale di gennaio. In questi giorni in cui la Serie A è ferma e ad impegnare i giallorossi ci sarà solo la tournée in Giappone, il gm portoghese potrà muoversi liberamente per preparare la nuova rosa.

Il primo giocatore ad approdare nella Capitale è Ola Solbakken. Il norvegese del Bodo/Glimt ha lasciato la squadra nei giorni scorsi dopo aver raggiunto il secondo posto in campionato. L’attaccante si unirà al club per migliorare la situazione nel reparto offensivo, dove Abraham, Belotti e Zaniolo non sono riusciti a incidere come tutti speravano. Una questione spinosa per Tiago Pinto è rappresentata da Rick Karsdorp, che dopo le recenti dichiarazioni di Mourinho è con un piede e mezzo fuori da Trigoria. Per lui l’ex Benfica sta trovando la miglior destinazione possibile con diverse squadre interessate.

Calciomercato Roma, Pinto vuole solo la cessione

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sull’ex Feyenoord ci sono tre italiane e altri club stranieri. In Serie A Juventus, Milan e anche Bologna guardano con interesse al classe 1995, che è finito nel mirino anche di Marsiglia e Lione. L’Olanda, poi, è una destinazione che piace a Karsdorp, che potrebbe tornare in patria dopo questa finestra in Italia con la Roma. Per la sua cessione, però, Pinto ha fissato dei paletti. Il general manager, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere in prestito il terzino, ma valuta solo un trasferimento a titolo definitivo o temporaneo, ma con obbligo di riscatto. Il primo indizio importante sul suo futuro, poi, può arrivare dalla presenza o meno alla tournée in Giappone.