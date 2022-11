Calciomercato Roma, nuovo affondo per il colpo a zero: contatti avviati

Calciomercato Roma, non si ferma il pressing per portarlo a parametro zero. Tutti gli aggiornamenti dalla Spagna.

Sono state settimane abbastanza complicate all’ombra del Colosseo, in parte allietate dal rientro di quel Paulo Dybala di cui i tifosi della Roma hanno potuto godere solo in parte in questi suoi primi mesi da giallorosso. L’importanza del 21 di Mourinho era subito emersa, come evidenziato dal palo e le diverse occasioni da rete generate già in quel di Salerno, nonché come poi ampiamente dimostrato in tante altre gare da parte dell’ex Juventus.

La doppietta col Monza, l’assist contro la Juventus e il primo gol con il Betis sono certamente alcuni dei momenti più importanti da lui vissuti e condivisi con la Roma fin qui, prima che lo stop rimediato con il Lecce generasse grande apprensione al giocatore e ad una piazza che ha subito compreso della gravità della sua assenza, soprattutto in una fase che avrebbe portato poi Pellegrini e colleghi ad affrontare ostacoli del calibro di Napoli e Lazio.

Calciomercato Roma, nuovi contatti del Betis con Aouar

Le parole di Mourinho dopo il pareggio targato Matic contro il Torino, unitamente alla qualità messa a disposizione dal 21 negli ultimi 20 minuti hanno facilmente evidenziato come la rosa tutta abbia palesato delle carenze tecniche più che emotive nel corso dell’ultima parentesi prima del Mondiale in Qatar.

Non a caso, l’attuale speranza dei tifosi e dello stesso allenatore è quella di poter contare su una Joya integra e su un Wijanldum in più a partire dal 2023, senza snobbare eventualmente rincalzi finalizzati all’acuire un tasso qualitativo drasticamente ridottosi dopo il forfait dell’argentino. Le diverse notizie giunte nel recente periodo lasciano intendere come da gennaio in poi diverse occasioni di mercato potrebbero permettere a Pinto di rinforzare la rosa con giocatori di talento.

Uno dei riferimenti potrebbe essere certamente a quell’ Houssem Aouar messo nel mirino dalla Roma e non solo nel corso di questi ultimi mesi. Accostato già in estate, il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 e rappresenterebbe un rincalzo di non poco conto per il centrocampo, garantendo a Mou la possibilità di vantare su un pedina eclettica e qualitativa come Lorenzo Pellegrini.

Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Fichajes.net il quale, oltre a evidenziare l’interesse di plurimi top club tra cui anche Manchester United e Juventus, evidenzia come il Real Betis non si sarebbe affatto defilato. Gli spagnoli allenati da Pellegrini continuano a vedere in Aouar un nobilissimo obiettivo a costo zero, come emerso anche dai contatti avviati dal direttore sportivo Antonio Cordon.