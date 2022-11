Calciomercato Roma, rimpianto superato: colpo da 20 milioni per Mourinho

Calciomercato Roma, il rimpianto ormai è superato: colpo da 20 milioni per Mourinho che avrebbe chiesto a Pinto di avviare i contatti

Il rimpianto è stato superato. E Mourinho, forse, si è anche pentito di non averlo fatto esordire nel momento in cui il giocatore stava facendo bene nella squadra B del Real Madrid. Ma lo Special One in quel momento non lo vedeva e le cose nel tempo sono anche cambiate, visto che adesso parliamo di uno dei terzini più importanti – o almeno così lo è stato – degli ultimi cinque anni.

Non è Odriozola, ed è questo il primo punto della questione. Ma secondo ElNacional.cat, il tecnico portoghese avrebbe chiesto a Pinto di iniziare a chiedere informazioni su Carvajal, che quest’anno al Madrid non sta facendo benissimo e che forse, Ancelotti – che ha appena vinto il Globe Awards come miglior allenatore dell’anno – potrebbe essere ceduto alla fine della stagione.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Carvajal

Non in prezzo di saldo, ovviamente. Il contratto del difensore infatti scade nel 2025 e il Real Madri vorrebbe monetizzare e anche tanto: la richiesta dovrebbe essere di almeno 20 milioni di euro per il terzino destro classe 1992. Un colpo però che Mourinho vorrebbe piazzare nonostante quello che è stato il passato tra i due.

Pinto, insomma, ci potrebbe anche provare anche se non sarà facile e anche se al momento non si conoscono quelle che sono le reali intenzioni di Ancelotti. Di tutto questo se ne riparlerà evidentemente dopo il Mondiale dove Carvajal cercherà sicuramente di rilanciarsi sotto il profilo personale. Nonostante il momento un poco di appannamento, comunque, lo spagnolo ha collezionato già 17 presenze tra campionato e coppa. Alla fine è uno che il suo lo porta sempre a casa. Ma questo al Real Madrid potrebbe non bastare più.