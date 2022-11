Calciomercato Roma, operazione bis: il bomber ha le valigie pronte

La Roma si prepara a un’altra operazione con un club con cui ha ottimi rapporti: il bomber inizia a preparare le valigie

Il calciomercato invernale è già entrato nel vivo. La finestra per i trasferimenti si aprirà ufficialmente a gennaio, ma con la pausa per il Mondiale i club possono già iniziare a pianificare da ora le mosse per il nuovo anno. In casa Roma ovviamente qualche rinforzo in più servirebbe a José Mourinho per migliorare la propria rosa, ma è anche vero che bisogna ragionare anche su qualche cessione.

In particolare la società giallorossa potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con una squadra italiana con cui già in estate ha trattato una cessione. Nel mirino c’è un attaccante giallorosso che trova poco spazio, per il quale la Roma adesso potrebbe anche aprire al prestito.

Calciomercato Roma, la Cremonese sulle tracce di Shomurodov: apertura al prestito

Sempre meno spazio per Eldor Shomurodov nella Roma. L’attaccante uzbeko se lo scorso anno era il vice Abraham, con l’arrivo di Belotti quest’anno è scivolato ancora più indietro nelle gerarchie di José Mourinho. Così, dopo essere stato vicino alla cessione in estate, a gennaio potrebbe nuovamente preparare le valigie.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sulle tracce di Shomurodov ci sarebbe la Cremonese, che cerca rinforzi in attacco. Con il club grigiorosso la Roma ha già trattato le cessioni di Milanese e Felix, quindi i rapporti tra i due club sembrerebbero ottimi. Inoltre, questa volta la Roma sembrerebbe aperta anche al prestito dell’attaccante ex Genoa. Dunque l’addio di Shomurodov questa volta potrebbe concretizzarsi.