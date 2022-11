Porte girevoli Roma, via a gennaio: rimane in Serie A

Porte girevoli Roma, addio possibile a gennaio: il giocatore potrebbe avere il via libera da parte di Mourinho. Rimane in Serie A

A gennaio si cambio. E anche quelli che avevano avuto uno stop la scorsa estate da parte di Mourinho, potrebbero avere il via libera da parte dello Special One per cercare di trovare spazio nella seconda parte di stagione. Su di uno, praticamente, l’allenatore portoghese si era impuntato. Adesso però le cose sono cambiate e allora, visto lo scarso minutaggio, appare possibile un addio.

Non c’è solamente la Salernitana su Bove: secondo la Gazzetta dello Sport infatti per il centrocampista che fa parte del gruppo “Zalewski“, e cioè di quei giovani arrivati dalla Primavera che include anche Volpato e Faticanti, pure lo Spezia potrebbe richiedere delle informazioni nella prossima finestra di mercato e a differenza di quanto successo alcuni mesi fa, in questo caso il centrocampista potrebbe ottenere il lasciapassare per mettersi in maniera definitiva in mostra.

Porte girevoli Roma, lo Spezia su Bove

Ovviamente ancora non c’è una trattativa con la formazione bianconera ma si potrebbe arrivare molto presto a imbastirla. Con il campionato fermo i dirigenti dei vari club cercheranno di anticipare le mosse che hanno in mente nel momento in cui riapriranno i battenti del calciomercato. E non è detto che nelle prossime settimane non ci possa essere qualche contatto.

Il profilo di Bove comunque dalle parti di Trigoria piace e il suo futuro non è minimamente in discussione. Arriverà il suo momento ma forse adesso anche per lui sarebbe il caso di andare a giocare con continuità rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Anche perché tra gennaio e febbraio, poi, dovrebbe pure rientrare Wijnaldum quindi il minutaggio potrebbe essere ancora maggiormente risicato.