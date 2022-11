Roma, intervento chirurgico dopo la frattura: il comunicato ufficiale

Roma, intervento chirurgico dopo la frattura: la società giallorossa ha appena diramato un comunicato ufficiale. Le ultime.

La notizia la Roma, dell’intervento chirurgico, l’aveva data in maniera ufficiale nei giorni scorsi dopo l’addio al ritiro della Nazionale. Oggi, la società giallorossa, attraverso una nota apparsa sul proprio sito, ha comunicato che Cristante è stato sottoposto all’operazione alla mano.

“Bryan Cristante è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura dello scafoide del polso sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea dal Prof. Matteo Guzzini e dal Prof. Angelo De Carli, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo“.

Roma, operazione alla mano per Cristante

Non c’è nessuna comunicazione su quelli che saranno i tempi di recupero. Ma sicuramente, alla fine della sosta, Cristante sarà abile a arruolabile anche perché ha giocato dopo la gara contro il Napoli con questo problema alla mano che lo ha costretto anche a scendere in campo con una vistosa fasciatura. Benedetta sosta, quindi, in questo specifico caso, visto che lo stop al campionato ha permesso al giocatore di prendere una decisione importante per il suo futuro immediato e quindi di sottoporsi all’intervento chirurgico per mettere fine a quelli che potevano essere problemi più gravi.