TV PLAY | Calciomercato Roma, “necessità” Juve: doppio incrocio con Mou

TV PLAY | Calciomercato Roma, la necessità della Juventus potrebbe avere un doppio incrocio con i pensieri di Mourinho. Ecco il pensiero del giornalista

Dopo la gara contro il Sassuolo il futuro di Karsdorp è stato quasi delineato: la Roma lo ha silurato – anzi, per meglio dire, Mourinho lo ha silurato – e Pinto cercherà di piazzarlo nel prossimo mese di gennaio anche se ci sono alcune condizioni da rispettare: una su tutte quelle relativa alle modalità dell’addio. Il gm portoghese infatti non sembra avere nessuna intenzione di cederlo in prestito e questo ovviamente, visto che parliamo del mercato cosiddetto di riparazione, stride un poco con quelle che sarebbero le idee delle pretendenti.

Bene, una di queste pretendenti, così come raccontato nei giorni scorsi, sarebbe la Juventus. Che ha la necessità di un terzino destro – almeno secondo quanto raccontato nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY – dal giornalista Marco Guidi. Una necessità che comunque, come detto, non va nella stessa direzione dei pensieri di Pinto.

TV PLAY | Calciomercato Roma: non c’è una trattativa per Karsdorp

Il giornalista, inoltre, ha precisato anche un’altra questione: “Il nome di Karsdorp è uscito fuori visto quanto successo con Mourinho e al momento non c’è ancora una vera trattativa”. E poi ha anche rincarato la dose: “Non è sicuro che la Juve voglia il giocatore”. Insomma, tutto in alto mare, come però non è in alto mare un altro fatto, quello del doppio incrocio con Mou.

Sì, perché nel corso della diretta, Guidi ha sottolineato come l’altro nome sia quello di Odriozola: “Che ormai è ai margini del Real Madrid e che deve trovare spazio”. Il profilo dell’ex Fiorentina piace anche alla Roma, così come vi abbiamo svelato. Potrebbe quindi anche scatenarsi un effetto domino con Rick alla Continassa e il madrileno a Trigoria. Ed è quello che poi spera lo Special One.