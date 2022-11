Calciomercato Roma, spedizione per il colpo: pronti 6 milioni

Calciomercato Roma, la spedizione è pronta per il colpo: Pinto ha deciso di mettere sul piatto 6 milioni di euro. Lo manda un ex giallorosso

Aprire gli orizzonti, magari andando a prendere dei calciatori che possono aiutare in questo. Certo, non si fa solo per una questione di marketing, ma soprattutto perché il giapponese ha dimostrato di avere delle qualità importanti e anche una duttilità decisamente da tenere sotto osservazione. Insomma, il possibile colpo Hiroki Ito, difensore del Stoccarda che la Roma ha messo nel mirino, non è da leggere solo per la voglia di prendersi il mercato nipponico, ma anche per rinforzare davvero il pacchetto arretrato di Mourinho.

Lo manda Nakata, che con i colori giallorossi ha vinto uno scudetto. Ito, così come raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, è uno dei profili che Pinto sta valutando per aumentare il livello tecnico della rosa giallorosso. Lo Stoccarda lo ha pescato dalla Serie B giapponese e da quel momento in poi non è più uscito dalla Prima Squadra. Pagato 500mila euro, adesso i tedeschi vorrebbero almeno 10 milioni di euro. Ma il gm portoghese non vorrebbe spingersi oltre i 6 milioni, meglio 5 a dire il vero.

Calciomercato Roma, Ito nel mirino

La Roma prepara il terreno sapendo che sarebbe opportuno cercare di chiudere velocemente la trattativa e portare Ito nella Capitale nella prossima stagione, soprattutto perché non ci sono slot per extracomunitari disponibili al momento. Chissà se la tournée nipponica prevista per la prossima settimana non possa sciogliere gli ultimi dubbi a Pinto e ai Friedkin anche, per dare un’accelerata all’operazione. Il marketing, in questo caso, con quell’enorme fetta di mercato da conquistare, potrebbe mandare via tutte le possibili riserve.

Un’operazione questa che potrebbe seguire l’altra fatta dalla squadra femminile, che ha pescato la giapponese Minami – altro difensore – che fino al momento non ha davvero sbagliato una partita facendo ricredere velocemente anche i più scettici. Anche questa esperienza potrebbe scacciare via tutti i pensieri.