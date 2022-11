Calciomercato, Depay aspetta la Roma: è scontro con la Juventus

Calciomercato, l’attaccante del Barcellona aspetta l’offerta giusta e soprattutto la chiamata della Roma. Scontro con la Juventus a gennaio

La sua esperienza con il Barcellona si potrebbe considerare conclusa. E Depay, attaccante olandese che spera in un Mondiale importante con la sua Olanda, avrebbe deciso di attendere l’offerta giusta, rifiutando quella del Siviglia di Sampaoli che lo avrebbe messo al centro del proprio progetto. Ma di rimanere in Spagna non se ne parla, ed ecco che la Roma rimane prepotentemente in corsa.

A quanto pare Memphis vuole l’esperienza nella massima serie italiana. E la Roma potrebbe farci più di un pensiero per la prossima finestra di mercato soprattutto perché si potrebbe liberare a parametro zero. Assodato il rifiuto agli andalusi, l’attaccante – che come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane avrebbe anche dato un ok al possibile trasferimento in giallorosso – vorrebbe approdare in Serie A.

Calciomercato, sfida Roma-Juventus per Depay

La Roma da un lato la Juventus dall’altro. C’è da dire che i bianconeri la scorsa estate sono andati davvero vicinissimi a prendere il giocatore prima di tirarsi indietro per quelle che sono state delle richieste improvvise da parte del Barcellona. In questi mesi le cose dentro la quadra di Xavi non sono cambiate e secondo ElNacional.cat l’addio di Depay tra pochi mesi appare scontato. Il Siviglia non piace al giocatore, come detto, che vuole una tra Roma e Juve.

Anche Mourinho ci aveva provato a prenderlo soprattutto nel suo primo anno di esperienza sulla panchina giallorossa. Poi le cose non sono andate come lo Special One voleva e sognava, ma adesso questa pista così importante ritorna veramente calda. Per un gennaio che evidentemente già si preannuncia scoppiettante.