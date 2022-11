Calciomercato Roma, ritorno di fiamma e occhiolino a Mou: “Sono sicuro”

Calciomercato Roma, nuovo annuncio sul futuro e garanzia assicurata. Le sue parole sono state chiarissime.

Ci sono vicende di mercato destinate a intrecciarsi con tanti altri fattori e impedire la loro felice realizzazione a causa del mancato incastro di tasselli e condizioni. Al contempo, un po’come accade nella vita, è altrettanto giusto osservare come ci siano delle strade che, prima o poi, ci condurranno verso quella meta cui siamo maggiormente destinati. Di esempi legati al mondo Roma ce ne potrebbero essere numerosi, del passato più o meno recente.

Basti pensare al ritorno di El Shaarawy, a pochi anni di distanza da un esotico addio che sembrava avergli precluso la possibilità di tornare in Europa, salvo poi partire nuovamente verso la Capitale e mettersi a disposizione dell’allora squadra di Fonseca. Meno felice, poi, l’esempio di Edin Dzeko, protagonista di un quasi inatteso rinnovo nell’estate del 2019, quando le pressioni dell’Inter di Conte e una situazione contrattuale non rosea sembravano destinarlo ai nerazzurri.

Anche quando il prolungamento sembrava averlo legato quasi a vita alla Roma, invece, la sorte del bosniaco non ha potuto fare a meno, due anni dopo, di tingersi di nerazzurro, in un momento del calciomercato estivo quando sembravano esserci tutti i fattori (Mou, in primis) per continuare a vedere il bosniaco al centro dell’attacco romanista.

Calciomercato Roma, garanzia Lukic e annuncio sul futuro: “Ne sono sicuro”

Senza pensare però troppo alle reminiscenze, ci limitiamo qui a riportare importanti aggiornamenti legati alle dichiarazioni di un profilo fortemente accostato alla Roma negli ultimi mesi. In questi anni abbiamo sovente visto il diffondersi di nomi e obiettivi poi mai arrivati o divenuti inutili tormentoni estivi a distanza di anni. Nacho potrebbe essere un esempio ma, restando sull’attualità, le parole spese da Sasa Lukic potrebbero portare il centrocampista del Torino a far parte di questa lista.

Il serbo aveva infatti vissuto in’estate una forte frizione con Juric, fautrice della diffusione di voci che lo volevano lontano dal Piemonte e che sembravano spingerlo proprio alla corte di Mourinho. Alla fine non se ne fece più nulla ma le sue recenti esternazioni potrebbero far capire come la questione sia tutt’altro che chiusa. Questo, infatti, il suo annuncio a Sportal.

“Non cambierò mai, lo garantisco. Cerco sempre di restare lo stesso, come lo ero inizialmente e nessuno mi conosceva. Anche se dovessi approdare in un grande club, non cambierò mai. Devo dire la verità, ho grandi ambizioni. Sono sicuro di arrivare dove intendevo già quando ho iniziato questo percorso nel mondo del calcio. Vedremo se sarà dopo il Mondiale o direttamente in estate“.