TV PLAY | Futuro Zaniolo e annuncio in diretta: “Non giocherebbe”

Calciomercato Roma, nuovo annuncio su Zaniolo e il futuro del 22. Il consiglio in diretta dell’ex Serie A.

Come più volte emerso nel corso di questa non più breve esperienza nella Capitale, si è sempre in tempo per parlare di Nicolò, in grado di attirare l’attenzione mediatica non sempre per questioni di taglio squisitamente calcistico. Doveroso l’evidenziare come, dopo il secondo infortunio, l’ex Inter abbia in realtà palesato una grande maturità nel tenere i gossip lontani dalla propria vita, apparendo sempre meno evidente sui social e concentrato sulla propria professione.

Certo, qualche uscita a vuota ci è certamente stata. Basti pensare ai video che lo vedevano aizzare la folla romanista dopo la vittoria di Tirana anche durante cori-sfottò o, ancora, ad una serie di storie Instagram con colleghi della Serie A del calibro di Rafael Leao o Dusan Vlahovic che sembravano destinate ad assumere il sapore di indizio o addirittura di commiato in un momento in cui la sua presenza all’ombra del Colosseo sembrasse ormai ipotesi remota.

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo e annuncio di Viviano: “Ecco dove farebbe bene”

Il proseguimento della storia è in realtà poi cosa nota a tutti, con Nicolò alla fine rimasto nella Capitale per coadiuvare José Mourinho nel far crescere ancor di più una squadra contante da quest’anno anche il mega jolly Dybala. Il nodo rinnovo non è stato ancora sciolto, certo, ed è anche vero che le prestazioni di Nicolò, almeno in termini realizzativi, non sono state felicissime. Al contempo, però, il classe 99 è quasi sempre apparso sul pezzo e dedito al dare tutto sé stesso alla causa giallorossa. Del suo futuro, poi, si vedrà.

Per ora, non sfuggano le dichiarazioni dell’ex Serie A, Emiliano Viviano, così intervenuto a Tv Play, trasmissione Twitch di Calciomercato.it, in queste ore. “Zaniolo è un giocatore che mi piace tantissimo ma al Napoli con Spalletti non giocherebbe e non lo vedrei nemmeno all’Inter. Farebbe bene nel Milan e lo vedrei bene anche alla Juventus. La mia convinzione resta però quella che se fosse stato bene avrebbe fatto il centravanti nel nostro campionato. Deve migliorare nell’aspetto realizzativo e fare gol“.