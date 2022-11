Calciomercato Roma, il triangolo si sblocca così: Juve al tappeto

Calciomercato Roma, maxi intreccio con Juve e Barcellona: l’interessamento che apre nuovi orizzonti a sorpresa.

In casa Roma la sosta per le Nazionali non può non essere stata accolta in maniera positiva. I giallorossi, infatti, hanno chiuso il 2022 in chiaroscuro, ottenendo due punti nelle ultime tre gare di campionato. La sessione invernale di calciomercato non è poi così lontana, e Tiago Pinto è già all’opera per regalare a Mou quei tasselli di cui necessita.

Un punto di non ritorno è rappresentato inevitabilmente dalla situazione legata a Karsdorp, che ha cambiato la lista delle priorità per i giallorossi. Dopo l’esplosione del caso legato al terzino olandese, infatti, le chances che l’ex Feyenoord possa restare nella Capitale sono alquanto risicate. Questo comporta chiaramente un’inversione di tendenza delle strategie della Roma, chiamata a scandagliare il mercato dei terzini destri. Sotto questo punto di vista, gli intrecci con Juventus e Barcellona potrebbero essere forieri di conseguenze tangibili a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, il Barcellona su Porro: effetto domino lampo

Uno dei nomi accostati alla Roma nell’ultimo periodo è quello di Bellerin, come vi abbiamo riferito in più di una circostanza. Il Barça non ha alcuna intenzione di puntare sull’iberico, le cui possibilità di cambiare aria già a gennaio sono piuttosto alte. I blaugrana seguono altri tipi di profili: oltre a Dalot, monitorato anche dalla Roma, i catalani avrebbero messo nel mirino anche Pedro Porro, obiettivo concreto della Juve, che nel frattempo sono sulle tracce di Karsdorp. Come riferito da fichajes.net, il Barça starebbe seguendo con crescente interesse l’evolvere della situazione legata a Porro, e non è escluso un blitz nelle prossime settimane. Legato allo Sporting CP da un contratto in scadenza nel 2025, lo spagnolo classe ’99 si è reso protagonista di una crescita esponenziale che non è affatto passata inosservata.