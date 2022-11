Calciomercato Roma, risposta lampo ⚡️ alla Juve: tris di nomi 💣 sul tavolo

Calciomercato Roma, le mosse di Pinto potrebbero intrecciarsi a stretto giro di posta con quelle della Juventus.

La sensazione è che la sosta per le Nazionali si sia materializzata al momento giusto per la Roma di José Mourinho. Reduce dalla sconfitta nel derby e dal pareggio beffa ottenuto in casa del Sassuolo, contro il Torino i giallorossi non sono andati oltre uno scialbo 1-1. Rivitalizzati nel finale dalla classe di Dybala e dall’esperienza di Matic, i capitolini sono riusciti con un colpo di reni ad ottenere un punto che comunque permette loro di rimanere nel groppone Champions.

La sessione invernale di calciomercato potrebbe contribuire a scrivere la parola fine ad una telenovela che si è presa gli onori della ribalta nell’ultima settimana. Pur non nominandolo esplicitamente, è chiaro che la sfuriata di José Mourinho ha fatto sì che il caso Karsdorp diventasse di pubblico dominio. Sotto questo punto di vista, qualcosa negli ultimi giorni si sta muovendo, e ciò potrebbe creare interessanti dinamiche con la Juventus.

Calciomercato Roma, maxi intreccio con la Juve: i nomi sul piatto

Come evidenziato da calciomercato.it, nelle ultime ore il Bologna e la Juventus hanno bussato alla porta per capire la fattibilità dell’operazione Karsdorp, con la Roma che a quel punto potrebbe ripiegare su Bellerin. Proprio i bianconeri, però, da diverso tempo sono sulle tracce anche di Odriozola, di cui il Real potrebbe decidere di privarsi avallando formule relativamente vantaggiose. Qualora la Juve dovesse affondare il colpo per l’esterno di proprietà della Roma, in linea teorica i giallorossi potrebbero prendere in considerazione anche il profilo dell’ex terzino della Fiorentina. Scenario, questo, già delineato da asromalive.it. Ma non è finita qui.

Un nome concreto ritornato prepotentemente in orbita Roma – come già ribadito in precedenza – è quello di Bellerin. Il laterale spagnolo era già stato sondato dai capitolini più di un anno fa, con i giallorossi che però decisero di non affondare il colpo, preferendo virare su altre piste. L’ex Arsenal non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, nonostante le tante voci sul suo conto. Un profilo che chiaramente non può essere escluso a priori per la Roma: si prospettano settimane molte intense per Pinto.