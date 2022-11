Calciomercato Roma, gioiellino da sacrificare per il colpo da 20 milioni. Scatta l’intreccio in Serie A. E si potrebbe anche scatenare l’asta a gennaio

Un gioiellino da sacrificare per arrivare all’obiettivo. Potrebbe essere questo il pensiero della Roma che nel prossimo mercato di gennaio dovrebbe essere molto attiva. Soprattutto in uscita a dire il vero, visto che Karsdorp, Shomurodov, e forse anche Bove, potrebbero lasciare Trigoria.

Il focus in questo caso è sul gioiellino che Mourinho ha voluto a tutti i costi trattenere la scorsa estate ma che poi di spazio ne ha comunque trovato poco. Bove è conteso da mezza Serie A con Spezia, Salernitana e Lecce che lo hanno messo nel mirino. E sono soprattutto i salentini di Corvino quelli in pressing in questo momento. Una destinazione, quella pugliese, che potrebbe davvero piacere a Pinto visto che lì, alla corte di Baroni, gioca il danese Hjulmand. Diventato da un poco di tempo un reale obiettivo del gm.

Calciomercato Roma, sacrificio Bove per Hjulmand

Vuole 20 milioni il Lecce per privarsi del suo capitano. Una cifra importante che la Roma potrebbe anche cercare di abbattere mettendo nel mezzo il cartellino del nazionale Under 21. Certo, Pinto e anche Mourinho non vorrebbero privarsi del tutto del giocatore, ed è per questo che, almeno per gennaio, si parla di un’operazione in prestito che potrebbe rinsaldare maggiormente già i buoni rapporti tra le due società.

La trattativa, comunque, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe già avviata appunto per questi rapporti idilliaci tra le due squadre giallorosse che hanno portato in estate anche al passaggio da Roma a Lecce dello svedese Voelkerling: tutto gratuito in questo caso con Pinto però che ha mantenuto il 50% su una futura rivendita. Intrecci di mercato insomma. Intrecci che potrebbero portare tutti ad essere felici.