Il conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali in Qatar sta ormai per terminare: domenica alle 17:00 ci sarà la prima partita e subito il general manager della Roma Tiago Pinto seguirà l’incontro con interesse. C’è un tris di nomi per la difesa da seguire durante tutto il Mondiale…

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!