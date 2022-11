Calciomercato, lunedì atterra a Roma: Pinto piazza il primo colpo

Calciomercato, lunedì è il giorno fissato per il suo atterraggio a Roma: Pinto piazza il primo colpo per gennaio dopo un lungo corteggiamento

Eccolo il primo colpo di Tiago Pinto per il prossimo mese di gennaio. Lunedì infatti sarebbe previsto – almeno secondo le informazioni riportate questa mattin dal quotidiano Il Tempo – l’atterraggio nella capitale dell’attaccante Solbakken che la Roma ha preso dal Bodo/Glimt.

Il lungo corteggiamento, iniziato un anno fa, alla fine ha dato i suoi frutti con il general manager portoghese che è riuscito ad andare a dama superando anche la concorrenza del Napoli che per un certo periodo ci aveva messo gli occhi addosso. Niente Spalletti per l’attaccante norvegese, ma da gennaio lavorerà agli ordini di Mourinho. Anche se Pinto spera di avere il lasciapassare per farlo aggregare subito con la squadra.

Sì, il Bodo almeno per ora non ha dato il nullaosta al giocatore per allenarsi immediatamente con i giallorossi. I rapporti tra le due società non sono dei più ottimali dopo le partite in Conference League dello scorso anno e allora difficilmente questa decisione verrà ribaltata. Uno sgarbo a Pinto che ha preso Solbakken a parametro zero – il contratto con la squadra norvegese scade il prossimo 31 dicembre – ma anche nei confronti del giocatore che fino all’ultimo si è dimostrato altamente professionale.

Ma questo non sembra essere comunque un buon motivo per dare questa possibilità a Solbakken. Che ci spera ancora, e nel frattempo ha chiuso le valigie per il suo primo approccio con la città di Roma.