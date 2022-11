Calciomercato Roma, ci pensa Mourinho: contatto decisivo

La Roma ha fissato i suoi obiettivi in chiave calciomercato e a facilitare la situazione ci pensa Mourinho: contatto col giocatore

Il Mondiale si prende la scena e per il prossimo mese offrirà ottimi spunti anche in chiave calciomercato invernale, che si aprirà ufficialmente a gennaio. I club però sono già al lavoro da tempo, approfittando della pausa per pianificare e magari avere i primi contatti per mettere a segno i colpi invernali. La Roma sicuramente avrà bisogno di qualche innesto, ma non potrà intervenire più di tanto sul mercato.

Infatti pesa ancora quell’accordo con la Uefa sul Fair Play Finanziario che potrebbe costare 35 milioni. Così si pensa anche alla prossima estate, con la Roma e Mourinho che continuano ad avere un obiettivo nel mirino. Lo ‘Special One’ si è già fatto avanti ed ha avviato i contatti col giocatore.

Calciomercato Roma, Mourinho non aspetta: chiacchierata con Frattesi post Sassuolo

Davide Frattesi è uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico italiano. Entrato anche nel giro della Nazionale italiana, il centrocampista del Sassuolo fa gola a molte squadre, tra cui Juventus e Napoli. Certo il Sassuolo continua a valutarlo 30 milioni di euro, ma la Roma può sfruttare il diritto del 30% sulla rivendita, che farebbe abbassare il prezzo per i giallorossi.

Inoltre, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta Sport’, Mourinho non avrebbe perso tempo e al termine di Sassuolo-Roma si sarebbe fermato a parlare proprio con Frattesi, elogiandolo con parole di stima, con la speranza che possano lavorare insieme. Dunque ancora una volta lo zampino di Mourinho potrebbe essere l’arma in più della Roma per mettere a segno colpi importanti.