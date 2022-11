Calciomercato Roma, 20 milioni e “sogno Premier”: c’è anche Spalletti

Calciomercato Roma, 20 milioni e sfida a Spalletti ma l’annuncio ufficiale parla chiaro. Futuro già segnato?

Abbiamo assistito quest’oggi al diffondersi di diverse voci legate a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato da parte di Tiago Pinto e colleghi. Questo alla luce della più volte marcata importanza che il calciomercato invernale potrebbe assumere quest’anno, quando le squadre si troveranno di fatto a dover riprendere quasi da zero un percorso iniziato e metà agosto e interrotto ad interim nel cuore della stagione.

Si è certamente discusso non poco della scelta di disputare il Mondiale in Qatar e le conseguenze legate ad una decisione che sembra sottintendere a detta dei più soprattutto delle ragioni di natura economica. Senza scostarci troppo dall’ambito di nostro interesse, rimarchiamo quanto appena detto sopra, osservando come la giornata di oggi sia stata contraddistinta dall’ennesima giunta di dichiarazioni importanti quanto emblematiche. Dopo l’occhiolino rivolto anche a Mourinho da Sasa Lukic negli scorsi giorni, un altro grande ritorno di fiamma sembrerebbe potersi registrare in seguito alle ormai circolate esternazioni di Davide Frattesi.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Hjulmand ma c’è anche Spalletti: l’annuncio parla chiaro

Le esternazioni del neroverde, profondamente vere e romantiche, non devono però far perdere di vista un altro importante annuncio, giunto in queste ore e tutt’altro che slegato dal mondo giallorosso (non solo quello capitolino). Ci riferiamo all’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport” dal regista di Copenaghen, Morten Hjulmand. Il classe ’99, in forza al Lecce, ha fin qui dimostrato di saper giocare più che degnamente nel nostro campionato, suscitando non poche attenzioni in Italia e all’estero.

Accostato anche al Napoli e alla Roma, in Salento lo valutano circa 20 milioni di euro ma le recenti parole da lui spese circa la propria visione e le proprie simpatie calcistiche sembrerebbero poterlo destinare alla Premier League. “Sono pazzo del campionato inglese e tifo Arsenal. In due anni ho visto un Arteta in grado di cambiare tutto, plasmando la mentalità dei Gunners e portando loro a giocare benissimo. L’intensità è tanta e maggiore rispetto alla Serie A, che resta un campionato da me ricercato e che mi attira tanto, essendo pieno di giocatori ricchi di qualità”.