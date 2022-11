Calciomercato Roma, ribaltone dalla Spagna: apertura improvvisa

Calciomercato Roma, il dietrofront che cambia nuovamente i piani: l’apertura improvvisa che crea le premesse per una sua partenza.

Si prospetta una sessione invernale di calciomercato oculata per la Roma, con Tiago Pinto impegnato a soddisfare le esigenze manifestate dalla compagine giallorossa in questo primo scorcio di stagione con equilibrio e misura.

Come fatto nel corso degli ultimi mesi, del resto. Ecco perché la campagna trasferimenti di gennaio potrebbe schiudere le porte ad affari invitanti, che i giallorossi dovranno essere in grado di capitalizzare. L’evolvere della situazione Karsdorp rappresenterà in questo senso un punto di non ritorno dal quale non si potrà prescindere. Il possibile sostituto dell’olandese canalizzerà l’attenzione inevitabilmente l’attenzione mediatica, e non sono esclusi colpi di scena. Anche per questo negli ultimi giorni è ritornato in auge un profilo che da anni ormai viene accostato ai capitolini ed il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Roma, i Wolves non mollano Nacho

Ci stiamo riferendo a Nacho, che dopo dieci anni dall’inizio della sua avventura con il Real Madrid potrebbe chiudere a stretto giro di posta la sua avventura con i Blancos. Legato alle “Merengues” da un contratto in scadenza nel 2023, per lo spagnolo classe ‘90 le offerte di certo non mancano, sebbene negli ultimi giorni abbiano ripreso quota le chances di un rinnovo.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, dopo aver rifiutato destinazioni oltreoceaniche e aver scartato la destinazione Siviglia, Nacho potrebbe prendere in considerazione un eventuale approdo in Premier League. Il Wolverhampton, infatti, sta spingendo molto per provare a convincere il diretto interessato, si input del proprio tecnico. L’opzione Roma ora come ora resta una mera suggestione, visto che Pinto sta battendo altre piste.