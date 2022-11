Calciomercato Roma, uragano Premier: Allegri e Mou al tappeto

Calciomercato Roma, dalla Premier preparano il blitz decisivo: così i giallorossi e la Juventus restano a mani vuote.

Le manovre di mercato di Juventus e Roma potrebbero intrecciarsi in maniera inestricabile. E non solo perché i bianconeri – dopo l’esplosione del caso Karsdorp – hanno immediatamente messo gli occhi sul terzino olandese.

Pinto e Cherubini stanno osservando con attenzione l’evolvere del mercato in Premier League ed in Bundesliga, alla ricerca di soluzioni intriganti. Per il centrocampo ma non solo. Sia la Roma che la Juventus vogliono infatti puntellare i rispettivi reparti difensivi, che per svariati motivi necessitano di almeno un innesto atto a rinforzare il pacchetto arretrato. Per i giallorossi questa volontà diventerebbe quasi un’esigenza nel caso in cui si creassero le condizioni per un addio di Kumbulla, ormai ai margini del progetto tecnico dello Special One.

Calciomercato Roma, l’Arsenal irrompe per N’Dicka: assalto imminente

Un nome che sicuramente resta sui radar dei due club è quello di Evan N’Dicka. Il difensore transalpino di origini camerunesi in forza all’Eintracht Francoforte si è reso protagonista di una crescita esponenziale, che non ha lasciato affatto indifferenti gli addetti ai lavori. Anche in questo primo scorcio di stagione il classe ’99 ha confermato gli enormi passi in avanti fatti registrare già lo scorso anno. La Serie A da tempo è sulle tracce del poliedrico difensore: Juve, Roma ed Inter hanno effettuato da tempo dei sondaggi esplorativi, così come il Psg e diversi club della Liga. Il fascino della Premier League, però, potrebbe far saltare il banco.

Stando a quanto riferito da Team Talk, infatti, l’Arsenal starebbe meditando un blitz a sorpresa per anticipare la concorrenza già a gennaio. I Gunners vogliono regalare ad Arteta almeno un innesto per reparto, ed avrebbero individuato in N’Dicka il tassello giusto con cui poter fare il decisivo salto di qualità. Legato all’Eintracht da un contratto fino al 2023, potrebbero essere necessari 7 milioni di sterline (circa 8 milioni di euro) per perfezionare l’acquisto dell’ex Auxerre e portarlo all’ombra dell’Emirates Stadium. L’offerta dei londinesi è ormai imminente.