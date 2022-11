Calciomercato Roma, scambio immediato e doppio KO Juve

Calciomercato Roma, l’idea di scambio potrebbe balenare nella testa di Pinto. E il gm portoghese potrebbe mandare doppiamente ko la Juventus

L’idea potrebbe essere allettante e potrebbe anche stuzzicare Pinto. Da un lato c’è la Roma, che ha bisogno di cedere un giocatore epurato da Mourinho, dall’altro c’è il Lione che ha mostrato anche un certo interesse vesto questo elemento della rosa giallorossa che porta il nome di Karsdorp. Insomma, magari, viste quelle che sono le idee del gm giallorosso per il prossimo mercato di gennaio, si potrebbe pure trovare un punto d’incontro.

Un punto d’incontro che magari potrebbe includere anche Aouar, il centrocampista francese che i giallorossi hanno messo nel mirino e per il quale hanno fatto già qualche sondaggio. La possibilità di prenderlo a parametro zero alla fine della stagione stuzzica dalle parti di Trigoria, ma stuzzica anche un’altra questione, quella di poterlo portare agli ordini di Mourinho già nel prossimo mese di gennaio. Magari pagando un indennizzo.

Calciomercato Roma, la Juventus all’angolo

Nel contesto che vi abbiamo appena spiegato, la Juventus potrebbe essere messa all’angolo da questa idea che a Pinto potrebbe balenare. Magari proponendo uno scambio immediato per anticipare la concorrenza. E come detto, siccome la società bianconera sia su Karsdorp che su Aouar ci ha fatto più di un pensiero così come vi abbiamo raccontato, potrebbe subire un doppio ko difficile da digerire.

Ora, non parliamo ovviamente in questo momento di una trattativa, ma di quella che potrebbe essere un’idea e che potrebbe diventare qualcosa in più nelle prossime settimane. Con il campionato fermo per il Mondiale che domani prenderà il via, adesso i pensieri vanno decisamente verso le possibili trattative che si potrebbero imbastire nel prossimo mese di gennaio alla riapertura dei battenti. E Pinto ha in mente diverse operazioni.