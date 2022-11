Calciomercato Roma, alleanza 🤝 in Serie A: pronto soccorso 🚨 in attacco

Il calciomercato invernale si avvicina e l’alleanza tra la Roma e un club di Serie A potrebbe consolidarsi: pronto soccorso in attacco

Ancora un mese e mezzo prima del ritorno in campo e la Roma è al lavoro per capire come muoversi durante il calciomercato invernale che si aprirà a gennaio. Certo i movimenti in entrata non potranno essere molti, vista la sanzione dell’Uefa sul Fair Play Finanziario, ma sicuramente Tiago Pinto potrà cercare di sfoltire un po’ la rosa giallorossa con la partenza di qualche esubero.

Proprio in questo senso potrebbe solidificarsi un’alleanza in Serie A formata durante la scorsa sessione sessione di calciomercato. Emergenza in attacco, con la soluzione che potrebbe essere tra le fila della Roma.

Calciomercato Roma, alleanza con la Cremonese: sogno Shomurodov a gennaio

La stagione di Eldor Shomurodov fino ad ora è stata certamente complicata. Il mancato passaggio al Bologna in estate e l’arrivo di Belotti alla Roma lo hanno portato a scivolare in fondo alle gerarchie in attacco. Fino ad ora l’uzbeko ha giocato solo 8 partite, di cui solamente una da titolare.

A gennaio dunque per lui potrebbe riaprirsi la possibilità di trovare maggiore spazio altrove. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Shomurodov sarebbe il sogno della Cremonese per gennaio. La squadra di Alvini sta facendo molta fatica a trovare la via del gol in campionato, con solo 11 reti messe a segno fino ad ora. Così Shomurodov potrebbe offrirgli diverse opzioni vista la sua fisicità ma anche la sua velocità partendo più largo. Dopo l’affare Felix Afena-Gyan in estate, l’alleanza tra Cremonese e Roma potrebbe portare anche l’uzbeko da Alvini.