La Roma vola ✈ in Giappone, situazione Karsdorp: le ultime 🚨

La Roma è pronta a volare in Giappone per la tournée programmata dalla squadra di Mourinho. Ecco la decisione su Karsdorp

Pronti al decollo. La Roma prenderà l’aereo per il Giappone la prossima settimana, martedì per la precisione, e domani si ritroverà a Trigoria dopo alcuni giorni di vacanza che Mourinho ha concesso alla squadra. Vacanza che non s’è presa il Gallo Belotti, che anche in questa settimana ha lavorato per cercare di riprendersi dall’infortunio al flessore che ha messo a repentaglio la sua presenza sul charter di martedì. Adesso, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la sua convocazione non è in discussione.

I giallorossi come detto partiranno martedì mattina dopo le 11 e atterranno il giorno successivo – fuso orario 9 ore avanti a quello italiano – e si alleneranno al Japan National Stadium dove disputeranno la seconda amichevole. Ma a tenere banco, in questi giorni, all’interno del centro sportivo giallorosso, è quella che sarà la decisione che Mou, insieme alla società , prenderà su Karsdorp.

La Roma vola in Giappone, Karsdorp è ancora in bilico

Ancora non c’è certezza se l’olandese, epurato da Mourinho dopo la trasferta di Sassuolo, prenderà parte alla spedizione nipponica dei giallorossi. Molto dipenderà secondo il quotidiano da quali saranno gli umori delle parti in causa e da quelle che potrebbero essere delle ripercussioni legali sul club. Escluderlo da tutte le attività della Prima Squadra potrebbe generare quelli che sarebbero dei contenziosi fastidiosi da gestire.

Tutto verrà valutato nei minimi dettagli, tutto verrà fatto a regola d’arte per evitare quelle che potrebbero essere anche delle inutili perdite di tempo. Manca poco, comunque, per capire realmente quale sarà la decisione di Mou e della società . Questa volta per ovvi motivi la parola definitiva dovrà essere presa in sintonia da tutte le parti.