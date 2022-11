Rimpianto Dybala, Inter ancora scottata: Marotta ci riprova

Rimpianto Dybala, l’Inter è ancora scottata dalla decisione di non chiudere l’operazione di lasciare spazio alla Roma. E Marotta per questo ci riprova

Ancora brucia, e anche tanto, dalle parti di Milano, lo strappo della Roma che è riuscita, sorniona, a portare Dybala alla corte di Mourinho. Brucia così tanto, secondo la Gazzetta dello Sport, che Marotta è pronto a riprovarci. Ovviamente non a prendere la Joya, che a Roma sta bene e che a Roma è trattato come un re, ma a riprovare a chiudere un’operazione simile a quella saltata con l’argentino.

L’arrivo di Dybala nella Capitale ha scosso l’ambiente nerazzurro. Tanto che si è parlato anche di uno strappo con Simone Inzaghi che ha insistito per tenere Correa e non fare affondare la società sull’ex Juventus. Un enorme regalo a Pinto, che ci ha sperato, ha tastato la situazione, ha capito che era il momento propizio, e che poi è andato a chiudere per un giocatore che ha fatto vedere davvero di quello che è in grado di fare. E soprattutto ha fatto capire a Mou che serve la “luce” lì in mezzo. Quella luce che solamente uno così è in grado di dare.

Rimpianto Dybala, l’Inter ancora scossa

Tornando al discorso di prima l’Inter vorrebbe affondare il colpo per Thuram del ‘Gladbach perché ancora si lecca le ferite per una delle operazioni di mercato più belle che la Roma ha piazzato nel corso degli ultimi anni. Perché prendere Dybala a parametro zero, dalla Juventus, bruciando la concorrenza dei nerazzurri, è stato un vero e proprio capolavoro firmato da Pinto con la collaborazione di Mourinho che nel momento giusto, dove serviva lo scossone, ha alzato il telefono prospettando le migliori cose alla Joya. Che, dopo il Mondiale, deve riprendersi la Roma sulle spalle. La luce è davvero mancata troppo.