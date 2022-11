Calciomercato Roma, Pellegrini fa un altro dispetto a Mourinho

La Roma pensa al calciomercato di gennaio e per José Mourinho arriva un altro dispetto da parte di Pellegrini che complica i piani

Il calciomercato invernale è alle porte e i club stanno già pianificando le mosse necessarie per rinforzare le rose. La Roma dovrà risolvere alcune questioni, come quella legata al futuro di Karsdorp, per capire se intervenire sul mercato per trovare il suo sostituto o meno. Nel frattempo Tiago Pinto è attento alle possibili occasioni e continua ad avere il mirino puntato in Spagna.

Già in estate la Roma aveva guardato a un giocatore con interesse, ma poi non ci fu nulla. Ora i giallorossi tornano a inserire il nome del giocatore nella lista dei profili che potrebbero interessare, ma a fare un dispetto a Mourinho, ancora una volta, potrebbe essere Pellegrini.

Calciomercato Roma, il Betis non molla Bellerin: arriva la chiamata di Pellegrini

Con il caso Karsdorp ancora da risolvere, la Roma inizia a portarsi avanti tornando a osservare con interesse Hector Bellerin. Il terzino spagnolo in estate ha lasciato l’Arsenal per trasferirsi al Barcellona, ma qui fatica a trovare spazio, complici anche diversi infortuni. Sulle sue tracce dalla scorsa estate, come la Roma, ci sarebbe anche il Real Betis, avversario dei giallorossi nei gironi di Europa League.

Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, Manuel Pellegrini avrebbe chiamato personalmente Bellerin per provare a convincerlo. Dunque dopo aver lasciato la Roma al secondo posto in Europa League, Pellegrini potrebbe beffare nuovamente la Roma anticipandola per il colpo sulla corsia destra.