Calciomercato Roma, 💣 Frattesi: “Ora tocca a me” 🔥

Davide Frattesi, grande obiettivo della Roma l’estate scorsa, scioglie ogni dubbio sul suo futuro: “Ora tocca a me”

Il calciomercato estivo è sempre imprevedibile e ogni anno ce ne dà dimostrazione. La Roma la scorsa estate è stata una delle grandi protagoniste della finestra per i trasferimenti, mettendo a segno colpi importanti e di qualità, come Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum o Nemanja Matic. Nomi dal calibro internazionale che hanno aiutato la rosa di Mourinho ad alzare il livello.

Tra i colpi però rimasti ‘indigesti’ a Tiago Pinto c’è sempre quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo tra i preferiti del general manager giallorosso in Serie A, per il quale non si è riuscito a trovare l’accordo col Sassuolo. A rompere gli indugi questa volta è proprio Frattesi, che sgancia la bomba e svela il proprio futuro.

Calciomercato, Frattesi svela tutto: “Volevo solo la Roma. Ce la farò”

Un famoso modo di dire recita ‘tutte le strade portano a Roma’ e questo sembrerebbe essere il destino di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, che in estate è stato a un passo dalla Roma, in un’intervista al Corriere dello Sport ha svelato la verità sul suo futuro e le sue intenzioni.

Il centrocampista ha infatti rivelato la sua delusione per il mancato passaggio in estate, tanto che Dionisi durante la preparazione lo ha allontanato dal campo un paio di volte perché troppo distratto. La volontà di Frattesi è chiara e il giocatore stesso lo ha ribadito: “Prima o poi sento che ce la faccio. La Roma è tutto per me“. Frattesi ha anche svelato che durante la trattativa tra il suo procuratore Riso e Tiago Pinto, avrebbe detto all’agente che non gli importava dei soldi, voleva solo giocare con la Roma. Il giocatore esclude un approdo nella capitale a gennaio, ma apre le porte per un arrivo in estate, nonostante altri club si siano fatti avanti, ma lui è sicuro: “Ho fatto la mia scelta”.