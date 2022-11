Calciomercato Roma, giornata decisiva: c’è l’incontro con Mourinho

Quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il calciomercato della Roma: incontro tra Mourinho e il giocatore

Vacanze terminate, si torna al lavoro oggi per i giocatori della Roma. José Mourinho dopo la partita contro il Torino ha concesso alla squadra una settimana di riposo, esclusi ovviamente i convocati con le Nazionali che sono dovuti partire subito. Dopo una settimana il raduno è previsto per oggi al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per le 15:30. Qui si riattiveranno i muscoli prima della partenza per il Giappone in programma martedì.

Proprio la giornata di oggi, insieme alla partenza di martedì, sarà un crocevia fondamentale per capire come si evolverà il calciomercato della Roma. Incontro importante tra Mourinho e un giocatore a Trigoria.

Calciomercato Roma, Karsdorp ritrova Mourinho: oggi l’incontro a Trigoria

Il futuro della Roma passa anche dalla giornata di oggi. Dopo una settimana di riposo i giocatori giallorossi si ritroveranno oggi alle 15:30 a Trigoria per riprendere gli allenamenti, tranne ovviamente i giocatori volati in Nazionale. Lo snodo cruciale di oggi sarà l’incontro tra Karsdorp e Mourinho nel centro sportivo.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ l’olandese è stato regolarmente convocato per l’allenamento di oggi così come per la partenza per il Giappone. Oggi però potrebbe avvenire un confronto con Mourinho, cosa che da quando è scoppiato il caso non è mai avvenuta. Dunque già da oggi si potrà capire quale sarà il futuro di Karsdorp, se potrà essere ricucito lo strappo o meno.