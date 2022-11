Calciomercato Roma, non solo Juve e Milan: concorrenza spietata

Nel calciomercato non ci sono esclusioni di colpi: oltre a Juventus e Milan, i giallorossi devono affrontare una concorrente spagnola

Tasto pausa per la stagione dei club, con il Mondiale in Qatar che diventa protagonista con la cerimonia di apertura che si svolgerà oggi. Nel frattempo entra in scena il calciomercato, che ufficialmente aprirà a gennaio ma che vede già impegnati i club nel pianificare le trattative. In casa Roma, come sappiamo ormai da tempo, serve sempre un centrale un centrale difensivo, ma bisognerà prima vedere come si risolverà la questione Karsdorp e se servirà intervenire a destra.

Tiago Pinto continua a lavorare inserendo in ista possibili profili per rinforzare la difesa. Lista in cui c’è già da un po’ il nome di un centrale di Serie A seguito anche da Juventus, Milan e Torino. Non solo le italiane però, un’altra concorrente arriva dalla Spagna.

Calciomercato Roma, si amplia la concorrenza per Kiwior: c’è anche l’Atletico Madrid

Da tempo ormai la Roma è alla ricerca di un difensore centrale, ma i vari infortuni e le vicissitudini di mercato hanno sempre impedito ai giallorossi di acquistarne uno. I giallorossi però continuano sempre a guardarsi intorno per capire su quale difensore investire nelle prossime sessioni di calciomercato.

Il mirino dei giallorossi da un po’ di tempo è puntato anche su Jakub Kiwior, difensore dello Spezia che gioca anche centrocampista all’occorrenza. Sulle sue tracce la lista delle concorrenti è già ampia, con Juventus e Milan tra i pericoli maggiori. Ma dalla Spagna arriva un’altra concorrente. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, l‘Atletico Madrid avrebbe puntato proprio Kiwior come erede di Felipe, difensore in uscita dal club. Dunque un altro top club europeo si inserisce nella corsa al difensore dello Spezia, aumentando il livello di difficoltà per la Roma.