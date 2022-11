Calciomercato Roma, ostacolo Uefa: Mourinho senza rinforzi

Il calciomercato invernale della Roma si complica per ‘colpa’ dell’Uefa: José Mourinho bloccato, niente rinforzi a gennaio

Il futuro della Roma passa anche dal calciomercato invernale. Dopo un inizio di stagione altalenante e un 2022 che si è chiuso tra la delusione del derby e i due pareggi contro Sassuolo e Torino, i giallorossi iniziano a pensare anche a come poter rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho, colmando alcune lacune manifestate in campo fino ad ora.

A spezzare i sogni di accogliere nuovi innesti di José Mourinho, potrebbe essere però l’Uefa. La politica dei Friedkin sul calciomercato invernale è chiara e il tecnico portoghese potrebbe rimanere senza rinforzi.

Calciomercato Roma, il Fair Play Finanziario complica i piani: strategia chiara per gennaio

La Roma è stata sanzionata dall’Uefa per aver violato i paletti del Fair Play Finanziario. I giallorossi hanno patteggiato la sanzione, ma dovranno risanare la situazione. Questo certamente impedisce di investire molto nel prossimo calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, la sanzione dell’Uefa andrebbe a limitare le ambizioni di Mourinho, che vorrebbe comunque rinforzi per la sua rosa.

I Friedkin vogliono rispettare la sanzione Uefa e dunque si procederà con la strategia del “uno esce e uno entra”, come dovrebbe avvenire con l’arrivo di Solbakken e l’uscita di Shomurodov. Dunque la palla passa di nuovo a Tiago Pinto che dovrà cercare di accontentare Mourinho, ma senza spendere sul mercato, come fatto già con i colpi a parametro zero in estate.