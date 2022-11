Calciomercato Roma, il grande ex ‘preferito‘ ma beffato: doppio scacco Pinto

Calciomercato Roma, il general manager giallorosso è riuscito a venire a capo di una trattativa piuttosto complicata, avendo la meglio sul grande ex.

Il 2022 chiuso un po’ in chiaroscuro dalla Roma di José Mourinho ha chiaramente riattivato la spia d’emergenza per quanto concerne una sessione invernale di calciomercato ormai non più lontanissima.

Tiago Pinto dovrà essere molto bravo a capitalizzare di volta in volta le situazioni che si presenteranno, massimizzando i profitti con una gestione oculata. Sono diverse le zone del campo sotto la lente d’ingrandimento del GM della Roma. Un punto di non ritorno è sicuramente rappresentato dal possibile sostituto di Karsdorp, con il quale la frattura non è stata ancora ricucita. Ma non solo. La Roma si è portata avanti riuscendo a perfezionare l’accordo con Ola Solbakken, atteso nella Capitale nelle prossime ore per le tappe di rito che lo legheranno ai colori giallorossi.

Calciomercato Roma, Solbakken-Napoli: Pinto l’ha spuntata così

Un confronto di nervi estenuante quello che ha visto la Roma ingaggiare un vero e proprio duello con il Bodo Glimt. La compagine norvegese – come riferito da “La Gazzetta dello Sport” – ha provato in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote al trasferimento nella Capitale di Solbakken. Il Bodo, infatti, avrebbe prima tentato di spingere il calciatore verso il Napoli, salvo poi sparare cifre fuori mercato per un calciatore ad un passo dallo svincolo. Vecchi rancori di Conference non ancora metabolizzati, evidentemente.

L’asse Italia-Norvegia è ancora molto caldo, se è vero che il Bodo stia provando in tutti i modi ad impedire che il proprio gioiello partecipi alla prossima tournée invernale della Roma. Poco male, comunque. Solbakken non ha avuto remore nello scegliere la Roma, con i giallorossi che non si sono fatti pregare per chiudere la trattativa a costo zero, e vincere l’agguerrita concorrenza del Napoli.