Roma, promozione Dybala e annuncio: Mourinho decisivo

Roma, Dybala in giallorosso e promozione ufficiale: arriva l’annuncio che spiega tutto.

Il nome di Paulo è stato certamente uno di quelli in grado di stimolare maggiormente l’attenzione nel corso degli ultimi mesi. Questo non solo nel corso del calciomercato estivo ma già a partire da una fase immediatamente successiva all’acquisita consapevolezza in quel di Torino di quella che sarebbe stata la triste e pressoché inaspettata separazione dall’argentino a fine anno.

Come poi noto a tutti, è passato un bel po’di tempo prima che la Joya prendesse una decisione, imbattendosi in una serie di eventi non poco ricchi di sovversioni e sorprese che hanno alla fine visto José Mourinho e Tiago Pinto trionfare in una corsa che aveva coinvolto tante altre nobili realtà del nostro campionato e non solo. In particolar modo, a orientare con particolare veemenza l’attenzione sul suo ingaggio a zero era stata l’Inter di Beppe Marotta, alla fine costretta a non affondare il colpo per una serie di incastri che favorirono poi la risoluzione del canovaccio a favore della Roma.

Dybala alla Roma e promozione in diretta: l’annuncio di Scaloni

La scelta è stata certamente in grado di generare non solo l’entusiasmo capitolino ma anche l’attenzione di media e tifosi estranei al mondo giallorosso. A distanza di mesi e di un impatto nella Capitale rivelatosi subito felicissimo, anche il CT della Nazionale argentina ha voluto commentare la scelta professionale dal 21 di Mourinho, così esponendosi a “La Gazzetta dello Sport”.

“Dybala ha fatto una scelta molto intelligente dato che Roma è una città spettacolare e può divenire un idolo. Lì ha trovato un allenatore capace di sfruttarlo al meglio e la sua scelta mi è piaciuta, si è incastrato alla perfezione in questa dimensione. Si tratta di un ragazzo spettacolare, importantissimo per il gruppo e ben voluto da tutti i compagni di squadra“.