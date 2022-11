Roma, ripresa allenamenti: assente Karsdorp

Roma, gelo totale Karsdorp e scelta emblematica. Il futuro dell’olandese sembra ormai segnata, ecco cosa sta succedendo.

Il nome dell’olandese è stato certamente tra i più discussi nel corso delle ultime settimane. Questo in nome di una serie di eventi che hanno certamente toccato l’acme in quel di Reggio Emilia quando, pochi minuti dopo il beffardo pareggio di Pinamonti, José Mourinho denunciava in diretta televisiva e in conferenza stampa la presenza di un giocatore (non specificato) distintosi per un atteggiamento da traditore e poco professionale.

Un’accusa vera e propria, senza un riferimento esplicito ma disambiguata poco dopo non solo dalle ricostruzioni giornalistiche ma anche da una serie di scelte, interventi ed eventi che hanno permesso di comprendere come nel mirino fosse finito proprio l’esterno olandese. Dopo un ambientamento difficile nella Capitale, alla luce anche di un reiterato e sfortunato stop per infortunio, nella fase post prestito con Fonseca, Rick sembrava aver assunto una centralità e un’attenzione mai vantate prima e da lui messe a disposizione di Mourinho nel corso della prima stagione dello Special.

Roma, gelo totale Mourinho-Karsdorp: non si è presentato

Tra le varie difficoltà giallorosse, invece, quest’anno si è a tratti alterni evidenziata anche quella legata al rendimento dell’ex Feyenoord, apparso distratto in plurime occasioni (Udine in primis) e distintosi per scelte non sempre chiare e felicissime. Si pensi ai gossip post derby ma anche alla più concreta scena del giocatore che scende negli spogliatoi dopo la sostituzione nel secondo tempo di Roma-Lazio.

Dopo la fase di gelo, si è scritto e parlato di un possibile dialogo tra le parti, con la società Roma a fare da mediatrice tra Rick e José al fine di trovare un punto di incontro. Le ultime notizie in tale direzione non sono però bellissime. Karsdorp non si è infatti presentato all’allenamento odierno di ripresa dopo la settimana di riposo concessa da Mourinho ai giocatori non impegnati con le Nazionali. Quanto accadrà non è cosa ancora certa ma la strada tracciata sembra portare ad uno scenario ad oggi probabile e fino a qualche tempo fa tutt’altro che previsto.