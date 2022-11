Qatar-Ecuador, Orsato e il vantaggio su rigore: tifosi romanisti scatenati

Polemica con Orsato e Juventus-Roma nuovamente evocata. La gara d’esordio dei Mondiali è già ricca di spunti, anche in casa Roma.

Abbiamo quasi tutti (forse anche coloro che abbiano condiviso la posizione e il discorso di Maurizio Sarri qualche giorno fa) assistito alla presentazione dell’evento atteso e altrettanto discusso in Qatar. Del Mondiale 2022 si parla ormai da tanto tempo, non solo per l’inattesa e triste assenza dell’Italia o per l’importanza storica che potrebbe venire ad assumere per la probabile ultima presenza di Cristiano Ronaldo e Messi.

L’evento Fifa è stato infatti anche al centro di plurime discussioni di natura politica e sociale, oltre che sportiva, a causa di una serie di aspetti definiti dai più oscuri e che si estendono ben oltre alle polemiche circa l’interruzione in medias res dei campionati europei. Senza però approfondire discorsi che meriterebbero ben più spazio, riportiamo di seguito la posizione di numerosi tifosi della Roma dopo quanto accaduto nella gara d’esordio tra Qatar ed Ecuador, arbitrata dall’italiano Orsato.

Orsato e nuove polemiche su Juventus-Roma: “colpa” di Qatar-Ecuador

Il fischietto di Schio si è infatti distinto non solo per la revocazione di un gol a cura del Var ma anche (e soprattutto) per aver assegnato un calcio di rigore all’Ecuador senza assegnare una regola che ha ricordato a tanti l’ancora discussa posizione presa in Juventus-Roma della passata stagione, vinta dagli uomini di Allegri per 1-0 dopo l’errore dal dischetto di Veretout. In quell’occasione, a differenza di quanto accaduto quest’oggi, Orsato assegnò prontamente calcio di rigore alla Roma, in una dinamica di gioco che avrebbe potuto portare Abraham a segnare nonostante il fallo subito in area da un suo compagno di squadra.

Immediata la reazione social di tifosi, non solo romanisti. Raccogliendo alcune posizioni giallorosse, riassumiamo di seguito il pensiero maggiormente diffuso. “Orsato è lo stesso che in Juve-Roma sbraitava e diceva che su calcio di rigore il vantaggio non può essere applicato. Ma si sa, la regola varia in base a come fischia lui”. “Grazie per averci ricordato che l’arbitro di Qatar-Ecuador è lo stesso che ha ribadito ai giocatori della Roma lo scorso anno che su calcio di rigore non c’è vantaggio”. “Orsato è davvero lo stesso di Juve-Roma, quando si distinse per l’episodio del rigore dopo il gol di Abraham”. “Mentalità pazzesca di chi dovrebbe rappresentare il nostro orgoglio ai Mondiali”. “La cosa grave è che Orsato dà il vantaggio e solo dopo fischia. Poi se uno si lamenta viene preso per ‘piagnone’ “.