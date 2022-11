Roma, spunta la confessione: “Così ho soffiato Zalewski”

Nicola Zalewski è uno dei talenti più interessanti in prospettiva in chiave futura, spunta la confessione: “Così l’ho soffiato”

La Roma in casa ha un gioiello da dover curare, ovvero Nicola Zalewski. Il giovane terzino classe 2002 è stato lanciato in prima squadra da José Mourinho lo scorso anno, quando a sinistra si infortunò Spinazzola e c’era solo Vina come soluzione. Da Zalewski ha dimostrato maturità e voglia di fare bene, riuscendo a conquistare un posto da titolare nell’undici dello ‘Special One’.

Quest’anno, con il ritorno di Spinazzola, ovviamente spesso si ritrova in ballottaggio, ma comunque ha già giocato 16 partite tra Serie A ed Europa League in questa prima parte di stagione. Sul terzino giallorosso arriva una confessione: “Ecco come l’ho soffiato all’Italia”.

Roma, Boniek svela come ha portato Zalewski a scegliere la Polonia: “Era il sogno della sua famiglia”

La Roma si tiene stretto Nicola Zalewski e continua a pensare a un possibile adeguamento di contratto dopo il Mondiale. Il giovane classe 2002 infatti è volato in Qatar con la Nazionale polacca, nonostante sia nato in Italia e avrebbe potuto scegliere gli azzurri.

Proprio sulla decisione di scegliere la Nazionale polacca da parte del giocatore è intervenuto Zbigniew Boniek, vicepresidente dell’Uefa, che ha rivelato a ‘Il Messaggero’ come ha lo ha soffiato all’Italia: “Zalewski mi è stato segnalato da un giocatore di tennis, Cobolli. Sono andato a parlare con i genitori e convincerlo a scegliere la Polonia non è stato difficile, era il sogno della famiglia”. Così Zalewski ha scelto la Polonia e l’Italia sicuramente ha perso un talento importante, che ora si giocherà il Mondiale in Qatar.