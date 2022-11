Calciomercato Roma, Mondiali decisivi: il domino che spaventa la Juve

Calciomercato Roma, incrocio infinito con la Juventus: l’ultima indiscrezione che trapela dalla Catalogna non passa inosservata.

A catalizzare l’attenzione mediatica in casa Roma è stata inevitabilmente la questione Karsdorp. Il terzino olandese della Roma ha deciso quest’oggi di non presentarsi all’allenamento, confermando quanto fatto nella giornata di domenica. Il conflitto di interessi è ormai noto ai più, con Pinto che avrà la patata bollente e l’onere di risolvere in sede di calciomercato una faccenda che si è fatta incredibilmente spinosa.

Gli estimatori per l’ex Feyenoord di certo non mancano, anche se chiaramente hanno il coltello dalla parte del manico una volta memorizzata la situazione. La Roma al momento non avrebbe aperto all’ipotesi prestito, che sarebbe l’opzione maggiormente caldeggiata dalla Juventus. Cherubini, però, monitora anche altri tipi di profili, per regalare ad Allegri un esterno poliedrico in grado di far rifiatare Juan Cuadrado, apparso non sempre brillantissimo. A tal proposito, le ultime indiscrezioni dalla Catalogna potrebbero contribuire a costruire un nuovo intreccio di mercato, delineando varie tessere e coinvolgendo molti interpreti.

Calciomercato Roma, il Barça non molla Dalot e Porro: anche la Juve è avvisata

Un nome spendibile in ottica Roma è quello di Hector Bellerin. Lo spagnolo è sempre più vicino a fare le valigie, e potrebbe cambiare aria già a gennaio, lasciando il Barcellona. Per lo spagnolo, però, i giallorossi dovranno vincere la concorrenza di un Betis Siviglia intenzionato a fare sul serio. Come riferito da xcatalunya.cat, nel novero dei papabili sostituti di Bellerin figura ancora Dalot. L’esterno portoghese, al quale lo United potrebbe far rinnovare di un’altra stagione il suo contratto in scadenza nel 2023 in virtù di una clausola unilaterale, piace e non poco ai blaugrana. Nel caso in cui il lusitano dovesse rendersi protagonista di ottime prestazioni ai Mondiali, però, il prezzo del suo cartellino aumenterebbe in maniera esponenziale.

A monitorare la situazione c’è anche la Roma, che comunque non confiderebbe Dalot un profilo prioritario, almeno per il momento. Il Barcellona, però avrebbe messo gli occhi anche su Pedro Porro, che fa gola alla Juve e che lo Sporting valuta non meno di 30 milioni di euro, giocando anche sulla concorrenza del Real Madrid.