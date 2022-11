Calciomercato Roma, assist ⚽️ dalla Premier: un ex Inter 🔥 per Mou

Calciomercato Roma, ci risiamo: nuovo intrigo con l’Arsenal. La proposta alla Juventus che innesca subito il domino.

La sosta per i Mondiali potrebbe rappresentare una vera e propria manna dal cielo per gli addetti ai lavori, che avranno a questo punto più tempo per perfezionare i colpi con cui rimpolpare i rispettivi organici.

La prima metà di stagione ha messo in evidenza diversi difetti dei giallorossi, con Pinto che si prepara ad un mercato nel quale con lungimiranza e pragmatismo sarà chiamato a rinforzare determinate zone del campo. Molto dipenderà dall’esito della telenovela Karsdorp, ma al momento niente lascia presagire che lo strappo possa essere ricucito. Alle esternazioni pubbliche di José Mourinho ha fatto seguito la decisione da parte dell’esterno olandese di non prendere parte agli ultimi due allenamenti della squadra. Il Gm della Roma sta già scandagliando il terreno alla ricerca della migliore soluzione possibile da un punto di vista benefit-cost, e l’ultima idea trapela dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, nuova idea dall’Arsenal: l’opzione stuzzica anche la Juve

Secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, si potrebbe proporre un nuovo intreccio tra Roma e Juventus. Ai bianconeri ed ai giallorossi, infatti, potrebbe essere proposto Cedric Soares, legato all’Arsenal da un contratto in scadenza nel 2024. L’ex Inter – ha vestito la maglia nerazzurra per soli sei mesi – potrebbe essere sacrificato da Arteta, che non a caso ha chiesto un innesto importante con il quale rinforzare la batteria dei propri terzini. Alla luce del poco spazio che è riuscito a ritagliarsi, non è escluso che Soares possa partire già a gennaio. Il portoghese potrebbe rivelarsi un’occasione intrigante anche per la Juventus, da tempo a caccia di un vice Cuadrado poliedrico ma dai costi relativamente ridotti. Al momento si tratta di un’idea, ma chissà che non possa tramutarsi in qualcosa di già concreto nel corso delle prossime ore.