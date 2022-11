Calciomercato Roma, blitz lampo: firma bianconera

Calciomercato Roma, l’irruzione che fa saltare il banco: possibile firma bianconera e svolta a sorpresa nell’affare.

Mancano diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, con la Roma che sta vagliando diverse piste sia in entrata che in uscita.

I giallorossi vogliono puntellare l’organico con acquisti funzionali all’idea tattica di José Mourinho. Ragion per cui, si cercherà di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno ai giallorossi, in diverse settori del campo. Oltre alla situazione legata al possibile sostituto di Karsdorp (che anche oggi non si è presentato all’allenamento, contribuendo a rendere ancora più irreversibile la rottura con l’ambiente), Pinto monitora diverse situazioni anche in difesa.

Calciomercato Roma, il Besiktas fa sul serio per Felipe

Il nome più caldo ora come ora sembra essere quello di N’Dicka, per il quale bisognerà però fare i conti con una concorrenza molto folta. Il francese – il cui contratto con l’Eintracht scade nel 2023 – è seguito con interesse da molti top club in giro per l’Europa, con la Roma che però sta cercando di ritagliarsi lo spazio giusto per affondare il colpo. Agli sgoccioli anche l’avventura di Felipe con la maglia dell’Atletico Madrid. Salvo clamorosi colpi di scena, i Colchoneros non rinnoveranno il contratto del brasiliano in scadenza nel 2023, motivo per il quale il classe ’89 ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca della situazione più congeniale.

Accostato timidamente alla Roma, Felipe sarebbe finito prepotentemente nel mirino del Besiktas, intenzionato ad affondare il colpo da un momento all’altro per archiviare la pratica in tempi relativamente brevi. I bianconeri avrebbero lanciato a più riprese segnali di interessamento, con l’Atletico che ha già individuato l’eventuale erede di Felipe: si tratta di David Garcia dell’Osasuna. A riferirlo è fichajes.net.