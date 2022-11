Calciomercato Roma, subito Frattesi: sacrificio e doppia cessione

Il centrocampista del Sassuolo può approdare alla Roma già da gennaio, con Pinto che studia le mosse per il colpo di calciomercato

Nel calendario della Roma adesso c’è la tournée in Giappone per mantenere alto il ritmo contro alcune squadre del Sol Levante. Dopo di quello, poi, sarà tempo di calciomercato con Tiago Pinto pronto a scaldare i muscoli in vista della finestra di gennaio. Con il nuovo anno, il general manager giallorosso dovrà rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho, che ha già chiesto qualche nuovo innesto. Il primo arà di sicuro sulla fascia destra, dove il rapporto con Rick Karsdorp è ormai ai minimi storici.

Oltre a quella zona di campo, però, l’ex Benfica potrebbe cercare di migliorare anche la difesa e il centrocampo. Per il primo reparto, i nomi in lista sono tanti e il gm dovrà scegliere quello che si avvicina di più alle caratteristiche che chiede lo Special One, che da questa estate sta chiedendo un rinforzo dietro. Per la linea mediana, invece, il discorso è diverso. L’acquisto più importante del 2023 sarà Georginio Wijnaldum, che potrebbe tornare finalmente in campo dopo la frattura della tibia. Oltre a lui, però Pinto ha sempre nel mirino Frattesi per cui studia l’assalto.

Calciomercato Roma, Bove o Volpato per arrivare a Frattesi

Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma potrebbe tentare l’assalto a Davide Frattesi già dalla prossima finestra di calciomercato. Mourinho si accontenterebbe di averlo anche a giugno, ma l’obiettivo è prenderlo. Per farlo, Pinto sta valutando il sacrificio di uno tra Bove e Volpato – o tutti e due – per abbassare le richieste dei neroverdi. L’assalto, poi, potrebbe avvenire anche grazie alle cessioni a titolo definitivo di Shomurodov e Kluivert. Il centrocampista classe 1999 potrebbe anche rinunciare a qualcosa sullo stipendio pur di approdare nella Capitale.