Calciomercato Roma, addio inevitabile: sondaggio di due club

Il calciomercato entra già nel vivo e in casa Roma sono state chieste informazioni sull’addio di un giocatore ormai inevitabile

Manca più di un mese all’apertura del calciomercato invernale, ma questo è già entrato nel vivo. Era inevitabile vista la lunga pausa per il Mondiale in Qatar che lascia spazio ai club per iniziare a trattare senza dover pensare alle questioni di campo. In parte la Roma invece a queste questioni deve continuare a pensarci, visto il caso Karsdorp scoppiato dopo Sassuolo e che ha avuto conferma nella partita contro il Torino.

Lo strappo tra l’olandese e José Mourinho ormai sembra impossibile da ricucire. L’assenza di ieri alla ripresa degli allenamenti poi complica ulteriormente la situazione, con la partenza di Karsdorp che ormai sembrerebbe l’unica via percorribile. Così due club si sarebbero fatti avanti e avrebbero chiesto informazioni.

Calciomercato Roma, Karsdorp prepara le valigie: Marsiglia e Feyenoord hanno chiesto informazioni

Situazione che diventa sempre più complicata tra la Roma e Rick Karsdorp. Ieri l’olandese non si è presentato alla ripresa degli allenamenti dopo una settimana di riposo, confermando ancora di più la rottura definitiva con il mister José Mourinho dopo quanto successo a Sassuolo.

Così la partenza di Karsdorp a gennaio sembrerebbe inevitabile. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, oltre alla Juventus, sulle sue tracce ci sarebbero anche Marsiglia e Feyenoord che avrebbero chiesto informazioni sull’olandese. Un addio a titolo definitivo a gennaio sembrerebbe difficile al momento, ma si potrebbe puntare al prestito per poi cederlo in maniera definitiva a giugno. Dunque una situazione spiacevole che sembra sempre di più avere un solo epilogo, l’addio.