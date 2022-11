Calciomercato Roma, consigli per gli 🤝 acquisti: lo manda Montella 🛩️

L’ex attaccante della Roma ha indicato un giocatore a Pinto in vista del prossimo calciomercato invernale, che ci sarà dopo il Mondiale

Il Mondiale è cominciato ieri con il Qatar che ha affrontato l’Ecuador nella sfida inaugurale della competizione. Ai padroni di casa non è andata bene, con i sudamericani che si sono imposti 2-0 grazie alle reti dell’ex West Ham Enner Valencia. Il torneo della Fifa ha portato un grande cambiamento per il mondo del calcio.

I campionati, infatti, per la prima volta sono stati fermati in inverno per permettere lo svolgimento della kermesse. In questi due mesi in cui non ci saranno partite ufficiali per i club, i direttori sportivi potranno scaldarsi e preparare il calciomercato.

Anche Tiago Pinto si sta dando da fare con il primo acquisto dell’inverno che dovrebbe approdare in questi giorni a Trigoria. Si tratta di Ola Solbakken, promesso sposo della Roma da diversi mesi. Mourinho si è innamorato di lui dopo averlo affrontato in Conference League e ha deciso di portarlo nella Capitale per rinforzare l’attacco. Il lavoro del general manager, però, non si ferma qui visto che i reparti da migliorare sono diversi. Individuare i talenti migliori non è facile e un aiuto è arrivato dall’ex Roma Vincenzo Montella.

Calciomercato Roma, Montella: “Akgun è interessante”

In un’intervista al Corriere dello Sport, l’ex attaccante della Roma ha parlato del suo passato in giallorosso, ricordando con piacere soprattutto lo scudetto vinto nel 2001. Oltre a questo, poi, ha consigliato a Tiago Pinto il nome di un attaccante interessante da poter prendere in vista del futuro. L’aeroplanino, infatti, ha presentato Yusuf Akgun come un attaccante interessante, nonostante non stia passando un momento felice. Un consiglio importante da parte di uno che a suon di gol si è fatto amare allo Stadio Olimpico.