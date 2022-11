Calciomercato Roma, Mourinho esulta: atteso nella capitale

Prima buona notizia dal calciomercato per la Roma. José Mourinho può finalmente esultare: giocatore atteso oggi nella capitale

Il Mondiale si è preso la scena internazionale mentre i campionati sono fermi, ma in casa Roma oggi è un giorno importante. Infatti grazie alla pausa i giallorossi continuano a lavorare in chiave calciomercato per cercare di portare i rinforzi giusti alla corte di José Mourinho. Certo la Roma non potrà strafare durante il mercato di gennaio, visto l’avvertimento ricevuto dalla Uefa riguardante il Fair Play Finanziario.

Però oggi nella capitale sbarcherà il primo acquisto della Roma per la seconda parte di stagione, che però non potrà unirsi subito a José Mourinho e ai suoi nuovi compagni. Manca infatti il via libera.

Calciomercato Roma, oggi è il giorno di Solbakken: atteso a Fiumicino

La Roma ingrana la marcia e accelera nel calciomercato invernale, che ufficialmente aprirà a gennaio. I giallorossi infatti hanno da tempo blindato il primo colpo per il nuovo anno e oggi è il giorno del suo arrivo nella capitale. Stiamo parlando di Ola Solbakken, attaccante ancora di proprietà del Bodo/Glimt ma che ha già annunciato l’addio, con prossima meta proprio la Roma.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’ il giocatore atterrerà oggi a Fiumicino alle 13:50. Ricordiamo però che il giocatore non potrà essere da subito a disposizione di Mourinho. Infatti il contratto con il club norvegese scadrà il 31 dicembre e per ora non c’è un accordo con la Roma per un via libera anticipato. Dunque l’attaccante norvegese dovrà attendere gennaio per firmare il contratto che dovrebbe legarlo ai giallorossi fino al 2027.