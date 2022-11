Calciomercato Roma, cessione 👋 Frattesi: il Sassuolo fissa ❗ la data

Calciomercato Roma, cessione Frattesi: il Sassuolo ha preso una decisione e ha fissato la data dell’addio del centrocampista. Le ultime

Sappiamo tutti qual è la priorità di Frattesi, da lui stesso confermata nella recente intervista concessa al Corriere dello Sport. Prima o poi vuole tornare alla Roma e questo farà di certo la differenza anche con il Sassuolo. Il centrocampista ha il cuore giallorosso e vuole tornare a Trigoria, dopo che nel 2017 è stato ceduto. Lo ha ammesso candidamente e senza girarci intorno. Ed è per questo che probabilmente rispedirà al mittente tutte le offerte che gli arriveranno.

Una potrebbe essere quella del Brighton di De Zerbi. Ma anche le altri big italiane non hanno nascosto nel corso degli ultimi mesi un interesse importante per il neroverde. La Roma, dal proprio canto, oltre ad avere il 30% di “sconto”, che sarebbe la percentuale sulla rivendita tenuta dai giallorossi, ha anche i cartellini di Bove, Volpato e Tahirovic che potrebbero interessare a Carnevali. Ma, nonostante questo, secondo le informazioni che sono state riportate da SassuoloNews.it, la società emiliana ha fissato la data per la cessione del proprio giocatore

Calciomercato Roma, Frattesi via a giugno

Pinto cercherà un assalto nel prossimo mese di gennaio ma verrà rimbalzato. Il Sassuolo infatti non avrebbe nessuna intenzione di cedere Frattesi nel corso della sessione invernale del mercato. La classifica della squadra di Dionisi non permette distrazioni – si lotta per la salvezza – e allora tutti i big verranno tenuti per almeno altri sei mesi. Queste sono le indiscrezioni che girano dalle parti della società neroverde.

Con la Roma che insomma dovrà ritentare la prossima estate. Ovviamente Pinto rimane il grande favorito nell’operazione. Non ci sono Juventus, Milan e altre squadre che tengano. Il fascino del giallorosso è qualcosa che va oltre nel cuore di Frattesi.