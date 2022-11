Calciomercato Roma, un “fenomeno” da Ronaldo: Pinto raggiunge Milan e Juve

Calciomercato Roma, il pezzo pregiato del “fenomeno” Ronaldo interessa i giallorossi. Pinto raggiungere Milan e Juventus e sfida le big inglesi

Sicuramente è il pezzo più pregiato del Valladolid, la squadra gestita da Luis Nazario De Lima Ronaldo. Il “Fenomeno” in poche parole, quello che per molti è stato il giocatore che più si è avvicinato a Maradona e Pelé. Adesso, da dietro la scrivania, il presidente brasiliano potrebbe guadagnare e anche parecchio da un elemento classe 2004 che ha in rosa e che secondo il giornalista Marco Conterio è entrato anche nel mirino della Roma.

Il nome è quello di Ivan Fresneda, uno dei giocatori più ricercati in tutta Europa. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, prima di passare al Valladolid ha giocato anche nel Leganes. Esordio tra i professionisti e poi maglia da titolare fissa in questa stagione. E le prestazioni non sono passate inosservate né alla Juventus e né al Milan che da un poco di tempo lo hanno messo nel mirino. Adesso però c’è anche la Roma sul giocatore visto che il suo ruolo è quello di terzino. E in casa giallorossa di elementi che giocano lì ne servono.

Calciomercato Roma, per Fresneda c’è anche Pinto

Non solo in Italia il giocatore è finito sotto la lente d’ingrandimento. Ma anche in Premier League sembra avere davvero diversi estimatori. Non si conoscono al momento quali potrebbero essere le cifre di questo affare, ma sicuramente, vista la concorrenza che appare davvero spietata non si tratterà di un colpo low-cost. In ogni caso Pinto c’è e fiuta quello che potrebbe essere davvero un colpaccio. Difficile, ovviamente, visto le squadre che girano intorno al classe 2004, ma non impossibile per una Roma che sta dimostrando di voler alzare decisamente l’asticella per le prossime stagioni. Una cosa fatta la scorsa estate con gli innesti di Dybala e Wijnaldum ma che ormai non basta più.