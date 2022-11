La Roma vola in Giappone: aumentano le assenze per Mourinho

La Roma si prepara a volare in Giappone per la tournee durante il Mondiale in cui giocherà due amichevoli: aumentano le assenze per Mourinho

Il campionato di Serie A è fermo, l’attenzione è tutta sul Mondiale, così la Roma domani volerà in Giappone per una tournee sicuramente insolita in questo periodo. Lì la Roma sarà impegnata in diverse iniziative ma soprattutto dovrà giocare due amichevoli contro il Nagoya e lo Yokohama Mariners. I giallorossi però continuano a essere bersaglio facile degli infortuni.

Mourinho infatti, come già si sapeva, dovrà rinunciare a Wijnaldum, infortunato lungodegente, Cristante e Darboe, altri due alle prese con un infortunio di lunga durata. Ovviamente non ci sarà nemmeno Karasdorp, dopo quanto successo nelle ultime settimane. Ma per Mourinho non finiscono qui i guai, le assenze potrebbero aumentare.

Roma in Giappone decimata: in dubbio la partenza di Pellegrini, Spinazzola e Belotti

Valigie pronte e domani la Roma partirà verso il Giappone. La partenza dei giallorossi come sempre non sarà priva di inconvenienti legati agli infortuni. Infatti da inizio stagione la squadra di Mourinho ha subito tanti infortuni che hanno tolto al tecnico soluzioni importanti.

Domani non partiranno sicuramente gli infortunati Wijnaldum, Cristante e Darboe, ma non è finita qui. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, anche Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola e Andrea Belotti rischiano di rimanere nella capitale per recuperare ad alcuni problemi fisici. Dunque la partenza per il Giappone vedrà una Roma decimata, con tante assenze come durante la prima parte di stagione.