Karsdorp di nuovo assente: reazione immediata della Roma

Gelo e rottura totale tra Rick Karsdorp e la Roma. Il terzino olandese non si è presentato a Trigoria per il secondo giorno di fila: in arrivo conseguenze immediate

Lo strappo tra Rick Karsdorp e la Roma continua a regalare colpi di scena in casa giallorossa. Anche oggi il terzino olandese non si è presentato a Trigoria, alla vigilia della partenza della squadra di José Mourinho verso il Giappone. Ora la sua assenza nella tournée in estremo Oriente è decisamente scontata, ma non è l’unica conseguenza immediata dopo la mancata presenza del laterale olandese alla ripresa degli allenamenti. Ecco le prossime mosse della Roma sulla questione Rick Karsdorp, quando la rottura diventa sempre più insanabile.

Lo strappo tra la Roma e Rick Karsdorp non accenna a ricucirsi. La frattura è insanabile e da Trigoria arriva un nuovo segnale in tal senso, come visto ieri anche quest’oggi il laterale olandese non si è presentato nel centro sportivo della Roma. Per la seconda giornata di fila il numero 2 giallorosso non ha risposto alla chiamata del club, che lo aveva convocato per la ripresa degli allenamenti. Il caso legato al terzino ex Feyenord è esploso subito dopo il pareggio della Roma in casa del Sassuolo. Le parole di José Mourinho e la successiva mancata convocazione contro il Torino sono state la punta dell’iceberg della vicenda.

Rick Karsdorp assente anche oggi a Trigoria: multa e addio in vista

Secondo giorno di assenza per il terzino giallorosso nel ritiro di Trigoria, alla vigilia della partenza per il Giappone. La sua assenza per la tournée nipponica appare scontata, ma non è l’unica conseguenza dopo la mancata presenza di Rick Karsdorp nel ritiro giallorosso. Il terzino è sempre più vicino all’addio a gennaio, così come profetizzò lo stesso Mourinho nel post-gara di Sassuolo, pur senza nominarlo direttamente lo invitò a trovarsi un’altra squadra. La rotta per l’addio è tracciata ma non è l’unica decisione della Roma, secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, la società giallorossa avrebbe intenzione di infliggere una multa al calciatore che anche quest’oggi ha disertato l’appuntamento di Trigoria.