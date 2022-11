Calciomercato Roma, la Juventus ha rotto gli indugi: la svolta può arrivare a stretto giro di posta. Le ultime dalla Spagna.

Con la pausa rappresentata dalla sosta per i Mondiali, le voci di mercato in casa Roma continuano a circolare senza soluzione di continuità, sia sul fronte entrato che su quello legato alle uscite.

Il tourbillon legato alla situazione Karsdorp ha chiaramente imposto un’accelerata nella ricerca di quel terzino di piede destro che nelle idee di Tiago Pinto dovrebbe sostituire l’ex esterno del Feyenoord, qualora non si riuscisse a ricucire lo strappo ormai in essere. Serviranno comunque acquisti mirati per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di José Mourinho, e regalare allo Special One gli innesti giusti. Molto dipenderà anche dal modo con il quale il GM della Roma riuscirà a piazzare i diversi esuberi in rosa, dai quali i capitolini sperano di ricavare un discreto tesoretto da poter investire immediatamente.

Calciomercato Roma, la Juve fa sul serio per Karsdorp: “Ecco l’offerta”

Stando a quanto riferito da todofichajes.com, la svolta sul fronte Karsdorp potrebbe materializzarsi a stretto giro di posta. Come evidenziato dalla Spagna, infatti, la Juventus sarebbe andata già oltre i timidi sondaggi esplorativi, provando a stuzzicare la Roma con un’offerta concreta. I bianconeri, infatti, avrebbero messo sul piatto circa 6 milioni di euro: offerta alla quale Pinto non avrebbe ancora fornito una risposta definitiva.

Ricordiamo che anche la Juventus è alla ricerca di un terzino destro con il quale rimpolpare la batteria dei propri esterni. Alla luce delle prestazioni non sempre convincenti di Juan Cuadrado, i bianconeri stanno vagliando diverse piste. Oltre a Karsdorp, infatti, Cherubini si sarebbe reso protagonista di sondaggi esplorativi anche per Odriozola, entrato anche in orbita Roma. Qualora dovesse essere confermato, però, l’irruzione della Juventus potrebbe far letteralmente saltare il banco.