Calciomercato Roma, Simeone brucia tutti: addio Serie A

Calciomercato Roma, Diego Simeone vuole bruciare l’ampia concorrenza. Ecco l’affondo per soffiare il talento alla Serie A a gennaio

L’Atletico Madrid di Diego Simeone ha intenzione di beffare la concorrenza in vista della sessione invernale di calciomercato. L’allenatore dei Colchoneros, protagonista di un’eliminazione precoce dalle coppe europee, vuole consolarsi tramite la sessione di mercato invernale. E l’Atletico Madrid ha intenzione di beffare tutti in vista di gennaio, strappando un talento della Serie A che sembra affascinare mezza Europa. Anche la Roma è stata segnalata sulle sue tracce, al pari di Milan e Juventus ma non solo. Sulle sue tracce infatti anche altre potenze europee.

La lunga sosta per il Mondiale in Qatar permette a tante squadre di pianificare con calma la sessione di calciomercato invernale. Ad inizio gennaio la Serie A tornerà in campo e per Tiago Pinto è già tempo di lavorare agli affari invernali. Ieri è sbarcato a Roma il norvegese Ola Solbakken, futuro attaccante giallorosso dopo la scadenza del contratto con il Bodo-Glimt. Ora il general manager giallorosso dovrà trovare una soluzione al nodo Rick Karsdorp, che ormai virtualmente si può considerare un ex calciatore della Roma. Mentre su un difensore che si sta mettendo in mostra in Serie A è pronto a piombare l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Calciomercato Roma, scatto Atletico per Kiwior: Simeone anticipa tutti

Riflettori puntati su Jakub Kiwior, difensore centrale dello Spezia e della nazionale polacca. Il suo profilo sta accendendo le fantaise del calciomercato invernale, a 22 anni è uno dei profili più in ascesa nel campionato italiano. Il polacco è stato accostato ai desideri della Roma ma la concorrenza è ampia. Anche Milan e Juventus in Serie A, al pari del Tottenham di Conte ed il West Ham in Premier League. Ma, secondo quanto raccontato dal sito AS.com è l’Atletico Madrid che sarebbe pronto a piombare sul difensore centrale in forza alla squadra ligure già nelle prossime settimane. Diego Simeone potrebbe bruciare davvero tutti.