Roma, ecco Solbakken: visite mediche e firma - VIDEO

È sbarcato a Fiumicino Ola Solbakken, prossimo attaccante della Roma di José Mourinho. Il calciatore scandinavo lascia il Bodo-Glimt a parametro zero

Il primo colpo del calciomercato invernale in casa Roma è già realtà. Nel primo pomeriggio è sbarcato a Fiumicino Ola Solbakken, attaccante norvegese prelevato a parametro zero da Tiago Pinto. Il calciatore lascia il Bodo-Glimt, squadra con la quale aveva stupito lo scorso anno proprio contro José Mourinho in Conference League. La concorrenza è stata bruciata dal general manager della Roma, che dopo Dybala e Belotti mette a segno un nuovo colpo a parametro zero per il settore offensivo della squadra giallorossa.

Quest’oggi è il giorno di Solbakken in casa Roma, dopo mesi finalmente arriva il verdetto definitivo sul passaggio del norvegese in maglia giallorossa. L’attaccante scandinavo è atterrato a Fiumicino intorno alle ore 14 di questo pomeriggio. Ad accompagnarlo nello sbarco nella Capitale la fidanzata ed il procuratore. Dopo l’arrivo a Roma svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla squadra guidata da José Mourinho.

Il tecnico portoghese non lo avrà a disposizione per la tournée in Giappone che inizia domani, ma a partire dal primo gennaio Solbakken sarà a tutti gli effetti un nuovo attaccante della Roma. Bisogna attendere la naturale scadenza del contratto con il Bodo-Glimt, squadra con la quale è rimasto qualche attrito in casa giallorossa dopo lo scorso anno in Conference League. Sull’attaccante norvegese la concorrenza non mancava, in primis del Napoli di Luciano Spalletti. Concorrenza spazzata via da Tiago Pinto, che si conferma abilissimo nel chiudere colpi a parametro zero. Ecco il video con i primi istanti dopo lo sbarco dell’attaccante norvegese a Fiumicino.